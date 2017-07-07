Адвокат Бен-Арфа: руководство «ПСЖ» дало нам понять, что Атем может уходить

Руководство «ПСЖ» не планирует удерживать полузащитника Атема Бен-Арфа. Об этом после переговоров с представителями клуба сообщил адвокат футболиста Жан-Жак Бертран.
«Нам ясно дали понять, что Атем волен уходить, но мы ответили, что просто так покидать клуб он не собирается», — цитирует Бертрана L'Equipe.
Контракт 30-летнего француза с парижским клубом истекает в 2018 году. В минувшем сезоне он провёл в Лиге 1 23 матча, но лишь 5 раз вышел в основном составе.
Сам Бен-Арфа ранее сказал, что недоволен малым количеством игровой практики и намерен бороться за место в парижском клубе.