Бартомеу: не было необходимости убеждать Месси остаться в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу раскрыл некоторые детали переговоров с нападающим команды Лионелем Месси и его отцом Хорхе Месси, который одновременно является агентом игрока. Глава каталонского клуба подчеркнул, что футболист сборной Аргентины очень хотел остаться в испанском гранде.
«Несколько месяцев назад я сказал Хорхе, что мы должны провести переговоры. Все знают, что у Лео в прошлом году было неудачное лето из-за проблем с налогами. Отец Месси мне ответил, что я должен поговорить с его сыном. Спросил Месси о его состоянии и сказал, что нужно обсудить вопрос пролонгации соглашения. Месси попросил меня вести переговоры с его отцом. Потому и я говорил всегда, что дела идут удачно. Не было необходимости убеждать Месси остаться в «Барселоне», он всегда говорил, что хочет продолжить карьеру в нашем клубе», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
Месси продлит контракт с «Барселоной» 15 июля до 2021 или 2022 года. Действующее соглашение игрока в силе до лета 2018 года.