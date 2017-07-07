Герасимец: покупки «Зенитом» Молло, Эрнани, Ивановича из серии «непонятно зачем»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец рассказал, по какими причинам, на его взгляд, петербургский клуб не смог выиграть золото в прошлом сезоне.
«Безусловно, продажа таких игроков, как Халк, Гарай и Витсель, стала значимым моментом, но дело не столько в продаже, сколько в анализе ситуации. Если команда готовится продавать футболистов, которые были ключевыми и основообразующими, определяющими рисунок игры и результат, то бесследно это пройти не может. Нужно было анализировать, кто придёт им на смену и займёт их позицию, а не просто заниматься скупкой всех возможных вариантов, как это происходило в последние годы, когда приобрели Новосельцева, Молло, Цаллагова, Эрнани, Ивановича. Из серии «непонятно зачем». Один Жулиано более-менее нашёл место в составе.
Конечно, это может считаться каким-то оправдательным моментом для Луческу, но он знал, куда идёт. Наверняка имел возможность компенсировать эти потери за счёт командной игры. Однако работа тренерского штаба оказалась неэффективной. Уход игроков не был компенсирован ни внутренними резервами, ни приглашением других качественных футболистов. Ведь это Луческу настоял на трансфере Эрнани. Хотя когда уходил Гарай, было ясно, что нужен высококлассный центральный защитник. В конечном итоге пригласили Ивановича, что, на мой взгляд, было тоже большой ошибкой. Причём я бы не стал связывать все неудачи с Луческу: проблема была в менеджменте клуба», — цитирует Герасимца «Спорт уик-энд».