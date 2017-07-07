Бартомеу: у Д. Алвеса нет проблем с «Барселоной», они были личного характера

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал уход защитника Дани Алвеса из каталонского клуба. Футболист сборной Бразилии покинул стан сине-гранатовых по окончании сезона-2015/16 и пополнил ряды туринского «Ювентуса», который потом также покинул. После этого он неоднократно критиковал руководство «Барселоны», говоря, что ушёл он из-за Бартомеу и его сотрудников.
«У Алвеса нет проблем с «Барселоной», они были личного характера. Он и я отлично знаем о сущности этих проблем. Они очень личные и не относятся к спортивным аспектам. Критиковать руководство клуба легко, за это не надо платить пошлину. Дани – человек очень весёлый, но его вопрос коренится в проблемах личного характера, которые мы понимаем. О них знаем я, его агент и он сам», — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.