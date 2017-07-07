Губернатор: со временем Самара должна стать одной из футбольных столиц России

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин выразил уверенность, что «Крылья Советов» за один сезон решат поставленную задачу и вернутся в Российскую футбольную Премьер-Лигу после вылета в прошлом сезоне.
«Мы должны взять на себя всю ответственность за предстоящий сезон. „Крылья“ должны порадовать самарских болельщиков и игрой, и результатом. Для Самары клуб имеет очень большое значение. Со временем Самара должна стать одной из футбольных столиц страны. Город и команда заслужили», — цитирует Меркушкина «Волга Ньюс».
Тихонов: вижу в сыне перспективы, поэтому и привёл его с собой в «Крылья»