Матч за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив» будет судить Безбородов

Назначены судьи матча за Суперкубок России, в котором сыграют московские «Спартак» и «Локомотив». Главным рефери встречи будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба РФС. Игра состоится 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».
«Спартак» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Мосякин (Москва); дополнительные ассистенты судьи – Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Алексей Сухой (Люберцы), резервный судья – Валерий Данченко (Уфа).
Спрос на билеты на Суперкубок России превышает вместимость стадиона «Локомотив»