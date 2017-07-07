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Матч за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив» будет судить Безбородов

7 июля 2017, пятница. 10:38. Футбол

Назначены судьи матча за Суперкубок России, в котором сыграют московские «Спартак» и «Локомотив». Главным рефери встречи будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба РФС. Игра состоится 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Мосякин (Москва); дополнительные ассистенты судьи – Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Алексей Сухой (Люберцы), резервный судья – Валерий Данченко (Уфа).

Спрос на билеты на Суперкубок России превышает вместимость стадиона «Локомотив»
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Владислав Безбородов Суперкубок России Футбольное судейство
Новости. Футбол
7 июля 2017, пятница
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