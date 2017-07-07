Румменигге ждёт от Томаса Мюллера более сильной игры

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что ждёт от нападающего Томаса Мюллера более сильной игры. В минувшем сезоне футболист сборной Германии принял участие в 29 матчах Бундеслиги, став автором 5 голов и 12 результативных передач.
«Мюллер должен показать сильную игру в следующем сезоне. Конкуренция на его позиции также очень высока. Я желаю ему удачного сезона и многих голов», — приводит слова Румменигге Münchner Merkur.
Сам Мюллер признавался по ходу последнего сезона, что переживает большое разочарование из-за своей статистики.