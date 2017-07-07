Божович: матч с «Динамо» покажет, на что «Арсенал» может рассчитывать

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, как команда готовится к новому сезону, отметив, что товарищеский матч с «Динамо», запланированный на 10 июля, покажет, на что может рассчитывать «Арсенал».
«Что касается работы, я доволен. Видно, что сначала мы не были готовы играть с сильными командами. Самое главное, что ребята хорошо поработали, привыкаем друг к другу. Есть время, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата.
В «Арсенале» много опытных игроков, для них ничего нового не происходит. Просто нужно хорошо подготовиться физически, чтобы они могли выдержать и играть весь матч. Что касается схемы, они по ней уже играли, тут нет никакой проблемы.
Сложно сказать, насколько готова команда. Будь я такой эксперт – это была бы сказка. Жаль, что у нас две травмы у Максимова и Берхамова, надеюсь, там ничего серьёзного. Что касается нагрузки, она будет и во время чемпионата, просто продолжаем работать. Трудно будет весь год.
Ткачёв? Для нас это усиление. С ним у нас будет и конкуренция лучше. Ждём ещё пару новичков. В команде должна быть конкуренция, а у нас её пока нет, и это плохо.
У нас 10 июля будет игра с «Динамо». Этот матч покажет, на что «Арсенал» может рассчитывать. Атмосфера в команде хорошая. Многое зависит от результата. Дай бог, начнём хорошо. Пока могу дать положительную оценку», — сказал Божович в беседе с пресс-службой клуба.