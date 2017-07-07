Бартомеу: вопрос Вальверде не обсуждали с Месси, а «ПСЖ» не продаёт Верратти

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что при выборе нового главного тренера для команды этот вопрос руководство клуба с нападающим Лионелем Месси не обсуждало. Есть мнение, что многие приобретения каталонского клуба совершаются лишь с согласия футболиста сборной Аргентины. По окончании последнего сезона главным тренером сине-гранатовых стал экс-наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде.
«Месси никогда не просил приобретать того или иного футболиста. Он также не вмешивался в вопрос назначения Херардо Мартино на пост наставника команды, как говорили об этом. Кандидатуру Вальверде мы не обсуждали ни с Месси, ни с одним капитаном команды. Когда решение было принято, об этом сообщили капитанам. Это легенда, что руководство «Барселоны» консультируется с игроками перед назначением тренера», — цитирует Вальверде Mundo Deportivo.
Кроме того, Вальверде подтвердил информацию о том, что «ПСЖ» отказался вести переговоры по переходу полузащитника Марко Верратти в стан «Барселоны»: «Верратти нас интересует. И мы знаем, что сам игрок очень хочет играть в «Барселоне». А «ПСЖ» не продаёт Верратти. Когда звонишь им, они дают тебе именно такой ответ».