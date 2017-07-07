Вернблум пошутил, что уничтожит Тошича, если будет играть против него

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в беседе с пресс-службой клуба пошутил, что если сыграет против покинувшего команду Зорана Тошича, то уничтожит его. 5 июля «армейцы» объявили об уходе сербского футболиста.
«Хочу пожелать тебе удачи, где бы ты ни оказался. Для меня было честью играть с тобой. Мы через многое прошли вместе. Вместе выиграли три чемпионата, два Кубка и Суперкубка. Я тебе очень благодарен. Ты сыграл большую роль в тех титулах. Не такую большую, как я, но всё же (улыбается). Ты был отличным игроком для ЦСКА, а как человек – ещё лучше.
Желаю тебе всего наилучшего в спортивной карьере и, что более важно, в обычной жизни. Надеюсь, мы будем встречаться. А если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу. Так что удачи, друг», — сказал Вернблум.