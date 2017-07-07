Сарсания: в покупке Ерохина и Полоза «Зенит» оказался немного быстрее «Рубина»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, что приобретение игроков «Ростова» Александра Ерохина и Дмитрия Полоза было желанием наставника петербургской команды Роберто Манчини. Сарсания отметил, что в споре за футболистов клуб оказался проворнее «Рубина», который возглавляет экс-наставник «Ростова» Курбан Бердыев.
«Курбан Бекиевич — прекрасный и великолепный специалист. Даже неудобно перед ним было. Бердыев, наверное, хотел видеть этих игроков у себя. Но было серьёзное пожелание нашего главного тренера Роберто Манчини, который хотел видеть этих игроков в «Зените». Мне как спортивному директору пришлось приложить максимум усилий, чтобы получить их.
У нас с Курбаном Бекиевичем дружеские отношения. Просто так получилось, что «Зенит» оказался немного быстрее. Век футболиста недолог, ребята хотят уверенности в завтрашнем дне, и мы чуть раньше смогли предложить им это», — сказал Сарсания в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Константином Сарсанией читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.