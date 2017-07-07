Сарсания: жест Дзюбы и Кокорина вряд ли направлен против Черчесова

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал скрытое послание Артёма Дзюбы и Александра Кокорина, которое в конце июня Кокорин опубликовал в своём «Инстаграме».
«Я, честно говоря, не понял, что это за жест. Так что отнёсся к нему с некоторым недоумением. Связь с Черчесовым? Нет, и не хочу искать. Я думаю, что ребята всё-таки адекватные: если каждый футболист будет отпускать такие жесты главному тренеру сборной, то это вообще беспредел. Вряд ли жест направлен против Станислава Саламовича, которого мы очень уважаем», — рассказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Полностью интервью с Константином Сарсанией читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.