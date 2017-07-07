Погба и Лукаку вместе провели тренировку в Лос-Анджелесе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку провели совместную тренировку в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Sky Sports. Оба футболиста находятся в США в отпуске.
По данным источника, в Лос-Анджелесе бельгийский форвард пройдёт медицинское обследование для перехода в «Манчестер Юнайтед». Ранее стало известно, что «Эвертон» готов продать Лукаку в манкунианский клуб за £ 75 млн (около € 85,4 млн).
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«Эвертон» согласен продать Лукаку в «Манчестер Юнайтед» за £ 75 млн