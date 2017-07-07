Штарке: думаю, на старте сезона Нойер будет в строю

Голкипер мюнхенской «Баварии» Том Штарке полагает, что травма не помешает вратарю команды Мануэлю Нойеру быть в распоряжении команды на старте сезона. Нойер в данный момент в процесс восстановительного периода.
«Травма Нойера оказалась более сложной, чем предполагалось изначально. Исходя из того, что период лечения настолько продлился, можно предположить, что повреждение не было таким простым. Но я считаю, что дела у Нойера складываются сейчас удачно и ничто не помешает ему на старте сезона быть в строю», — цитирует Штарке Spox.
Нойер получил травму во время третьего взятия ворот «Баварии» в исполнении нападающего «Реала» Криштиану Роналду в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:4) в последнем сезоне.