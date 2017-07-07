13 июля «Урал» встретится с болельщиками и представит новых футболистов. Об этом сообщил пресс-атташе клуба Никита Медведевских.
«Команда возвращается со сбора 12 июля, а 13-го мы соберёмся и покажем людям новичков на специальной презентации. В прошлом году что-то подобное мы уже делали, собирались в самом большом кинотеатре города, вмещающем около 500 человек. В этот раз всё будет примерно так же: презентация команды, новичков, сессия «вопрос-ответ» и автограф-сессия. Но дополнительно мы добавим конкурс для пришедших в виде интересного квеста. Нужно будет побегать по торговому центру, порешать задачки, выполнить несколько интересных заданий. Кто справится – получит подарки от «Урала», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Уже 15 июля «Урал» проведёт первый матч в новом сезоне РФПЛ против «Ростова». Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».