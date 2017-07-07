А. Евсеев: Радимов сказал, что Тарханов любит работать с молодыми футболистами

Воспитанник «Зенита» Алексей Евсеев, который 4 июля перешёл в «Урал», рассказал, как состоялся его переход.
«Агенты сказали, что есть вариант перейти в «Урал». Я сразу согласился, потому что эту команду тренирует Александр Фёдорович Тарханов. Про него мне рассказывал Владислав Радимов, которого тренировал Александр Фёдорович. Радимов сказал, что Тарханов пропагандирует атакующий стиль и любит работать с молодыми футболистами.
С командой ещё не тренировался. Пока работаю по индивидуальной программе под присмотром тренера-реабилитолога и врачей. 28 ноября 2015 года в матче с «Тереком» сломал большеберцовую кость. Мне поставили штырь. Весь сезон отыграл со штырём. Месяц назад мне его вытащили. Срок реабилитации — шесть недель. Так что через неделю буду работать в общей группе.
Что знаю про Екатеринбург? Был в этом городе один раз. Кроме отеля, в котором жили, ничего не видел. Я пока почти ничего не знаю про Екатеринбург. Знаю только про сериал «Счастливы вместе», герои которого живут в этом городе", — цитирует Евсеева пресс-служба «Урала».