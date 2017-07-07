«Интер» объявил о переходе словацкого защитника Шкриньяра

«Интер» подписал контракт с защитником Миланом Шкриньяром, который ранее выступал за «Сампдорию». Как сообщает официальный сайт миланского клуба, со словацким футболистом было заключено соглашение на пять лет.
22-летний футболист в прошлом сезоне чемпионата Италии провёл за «Сампдорию» 35 матчей (34 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.
Шкриньяр уже провёл несколько матчей за основную сборную Словакию, в составе которой выступал на чемпионате Европы в 2016 году.