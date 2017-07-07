«Вест Хэм» по просьбе Билича прекратил переговоры с «МС» по Ихеаначо

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо больше не интересен «Вест Хэм Юнайтед». Руководство «молотобойцев» по просьбе главного тренера Славена Билича прекратило переговоры, пишет Goal.
Условия трансфера уже были согласованы, но хорватский специалист передумал. Билич считает, что у Ихеаначо недостаточно опыта выступления в АПЛ. В прошлом сезоне нападающий в 20 матчах забил 4 гола, но лишь 5 раз появился на поле с первых минут.
Отказ «Вест Хэма» даёт возможность «Лестер Сити» побороться за 20-летнего футболиста. «Лисы» готовы заплатить за нападающего £ 25 млн (около € 28,4 млн).
«Вест Хэм» в свою очередь собирается сосредоточиться на покупке форварда «Байера» Хавьера Эрнандеса.