Умер заслуженный тренер СССР, бывший игрок «Локомотива» Владимир Ивашков

Бывший футболист московского «Локомотива» Владимир Ивашков скончался на 92-м году жизни, сообщает официальный сайт столичной команды.
В чемпионате СССР Ивашков выступал за московские клубы «Крылья Советов» (1944-1948) и «Локомотив» (1949-1954). В 1966 году юношеская сборная СССР под его руководством стала победителем чемпионата Европы. В следующем году Ивашкову было присвоено звание заслуженного тренера СССР.
Прощание с ветераном «железнодорожников» состоится в Москве, в храме при Боткинской больнице, 8 июля в 11:30 мск.