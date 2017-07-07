Голкипер «Байера» Лено может перейти в «Наполи»

Голкипер леверкузенского «Байера» Бернд Лено может пополнить ряды «Наполи». Информацию о заинтересованности неаполитанского клуба в услугах немецкого футболиста подтвердил и его агент Ули Фербер.
«Да, мы контактируем с «Наполи». Однако я не принимаю участия в спекуляциях», — приводит слова агента Stuttgarter Nachrichten.
Действующий контракт Лено с немецким клубом в силе до лета 2020 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет около € 23 млн. В «Байер» игрок перешёл в 2011 году из «Штутгарта» за € 7,5 млн.
По итогам последнего сезона Лено принял участие в 34 матчах и пропустил 55 голов.