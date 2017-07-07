Конте крайне недоволен трансферной кампанией «Челси» в летнее межсезонье

Будущее главного тренера «Челси» Антонио Конте оказалось под вопросом из-за слабой трансферной кампании клуба нынешним летом. За несколько дней до старта предсезонной подготовки синие подписали контакт только с голкипером Вилли Кабальеро.
Как сообщает Mirror, больше всего итальянского тренера нервирует ситуация с нападающим «Эвертона» Ромелу Лукаку. «Челси» был готов приобрести форварда, но «Манчестер Юнайтед», по сообщениям СМИ, уже согласовал стоимость бельгийца и теперь близок к заключению сделки.
Отмечается, что в настоящее время Конте не уверен, что продолжит работу в клубе, который не смог достичь тех трансферных целей, которые намечались.