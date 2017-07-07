Бартомеу: Месси — самый высокооплачиваемый игрок в мире и в истории футбола

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отметил, что нападающий команды Лионель Месси превосходит всех остальных игроков по зарплате. Однако глава каталонского клуба конкретные цифры не назвал.
«Не могу сказать о зарплате Месси, но он самый высокооплачиваемый игрок в мире и в истории футбола. Он самый высокооплачиваемый в коллективном виде спорта, поскольку никто не даёт столько своей команде, сколько Месси. И мы можем позволить себе платить Месси такие деньги», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
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