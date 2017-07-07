Классон: рад, что мне наконец-то удалось прервать полосу невезения

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Марибором» (2:0), в котором ему удалось забить два мяча.
«Я удовлетворён результатом. Да, мы забили быстрый гол, но в первом тайме у нас не всё получалось в атаке. Во второй половине стали действовать точнее, забили второй гол и не дали шансов сопернику отыграться.
В предыдущих контрольных матчах я должен был забивать неоднократно, но мяч не шёл в ворота. Рад, что мне наконец-то удалось прервать эту полосу невезения", — сказал хавбек в интервью клубной пресс-службе.
Дубль Классона принёс «Краснодару» победу над «Марибором»