Киреев: работа, которую я сейчас делаю, не интересная, очень скучная

Полузащитник «Ростова» Игорь Киреев рассказал, как проходит его восстановление после травмы, которую он получил в концовке прошлого сезона Премьер-Лиги.
«Первый сбор я пропустил, так как мне не было смысла ехать в Австрию. Дома я делал простые упражнения, разрабатывал руку. На втором сборе стал заниматься в тренажёрном зале с минимальными весами, плюс мне нужно достигнуть максимальной амплитуды травмированной руки.
Недавно приступил к беговой работе, так что восстановление идёт своим чередом. Насчёт сроков восстановления говорить не хочется, не буду загадывать. Работа, которую я сейчас делаю, не интересная, очень скучная. Такая работа намного сложнее, чем в общей группе", — цитирует Киреева пресс-служба «Ростова».