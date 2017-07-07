Руни готов пойти на снижение зарплаты ради перехода из «МЮ» в «Эвертон»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ради перехода в «Эвертон» готов пойти на понижение оклада. Агент английского футболиста уже встретился с председателем правления «ирисок» Биллом Кенрайтом и обсудил будущее своего клиента.
Контракт Уэйна Руни истекает летом 2018 гола, но в прессе появилась информация, что нападающий достанется «Эвертону» бесплатно. При этом клуб продолжит платить ему зарплату в размере £ 250 тыс. в неделю (около € 282 тыс). По информации Sky Sports, именно поэтому Уэйн Руни готов пойти на снижение зарплаты, чтобы ускорить переход.
Агент Руни провёл переговоры с председателем правления «Эвертона»