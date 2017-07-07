Шадли не захотел лететь с «Вест Бромвичем» на сборы и будет работать в Англии

Полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Насер Шадли не полетел с командой в Австрию, где игроки будут готовиться к новому сезону в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Telegraph.
У футболиста произошли разногласия с главным тренером Тони Пьюлисом. Шадли не захотел участвовать в изнурительной работе. Программа австрийских сборов включает в себя подъём в 5 утра и бег по горной местности.
После разговора с главным тренером, который завершился миролюбиво, было принято решение, что бельгиец останется в Англии. Шадли заверил Пьюлиса, что будет в отличной форме, когда команда вернётся в Великобританию.
Статистику выступления Насера Шадли в прошлом сезоне можно посмотреть на «Чемпионате».