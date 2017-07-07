Мертезакер после окончания карьеры будет работать в академии «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер после окончания карьеры останется в лондонском клубе и продолжит работу в академии английской команды. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».
«Мы рады объявить, что капитан нашей команды Пер Мертезакер через год станет тренером академии. В предстоящем сезоне он останется важной частью нашей команды, а также будет развивать свои знания в области академии», — говорится в сообщении.
Прокомментировал решение и главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.
«Пер – исключительный человек, который является отличным примером для молодых игроков. Он думающий футболист и готов помочь игрокам реализовать свой потенциал. Мертезакер будет вдохновлять всех, кто связан с академией», — сказал Венгер.
Пер Мертезакер играет в «Арсенале» с 2011 года. Контракт 32-летнего футболиста истекает летом 2018 года.