Самолёт с тульским «Арсеналом» совершил аварийную посадку в Вене

Самолёту с футболистами и тренерским штабом тульского «Арсенала» пришлось совершить аварийную посадку в Вене. Команда возвращалась со сборов — подопечные Миодрага Божовича с с 24 июня по 7 июля находились в Австрии, где готовились к предстоящему сезону.
«Самолет с нашей командой совершил аварийную посадку в Вене. Не переживайте! Все живы и здоровы», — говорится в официальном «твиттере» тульского клуба.
Тульский «Арсенал» стартует в предстоящем сезоне выездным матчем с московским «Локомотивом» 18 июля.