Полузащитник «Амкара» Йовичич продолжит карьеру в «Црвене Звезде»

Сербский полузащитник «Амкара» Бранко Йовичич продолжит карьеру в «Црвене Звезде», сообщает Mozzart Sport. 24-летний футболист уже прибыл в Сербию для прохождения медицинского обследования. Контракт Йовичича с «Црвеной Звездой» будет рассчитан на три года.
Бранко Йовичич играет в «Амкаре» с июля 2015 года. Контракт с пермяками истекал в конце сезона-2017/18. За время выступления в российском клубе Бранко Йовичич принял участие в 63 официальных матчах, забил 5 голов и отдал 2 результативных паса.
Видео с медосмотра Йовичича можно посмотреть в YouTube.
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