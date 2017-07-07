Гамула: весело было бы с Дзюбой на необитаемом острове, хороший парень

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула побывал в гостях у «Чемпионата» и, отвечая на вопросы читателей, рассказал, смог бы он отправиться на необитаемый остров с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой. Российский футболист выступал за «Ростов» с 2013 по 2015 год.
«Да, весело было бы с ним, весёлый, хороший парень. Когда он был у нас в команде, было весело, особенно в самолёте. Незабываемые моменты. Страдали Дьяков, Полоз. Логашов бедный, всё время вспоминает. У Дзюбы язык без костей, но у меня с ним хорошие отношения», — рассказал Гамула.
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