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Мельгарехо рассказал, какое самое популярное слово в лексиконе Карреры

7 июля 2017, пятница. 15:58. Футбол

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал о методах главного тренера Массимо Карреры, которые он применяет во время тренировочного процесса, а также поведал, что он не срывается на крик в общении с футболистами.

«Он не суровый – требовательный. Большое внимание уделяет дисциплине, и это плюс для команды. Прошлый сезон показал, насколько важна эта составляющая. Во многом благодаря собранности, сплочённости, дисциплине «Спартак» стал чемпионом. Коммуникация между игроками и тренером хорошая. Он достаточно много общается с нами.

Индивидуальные беседы иногда практикует. Но в основном общение протекает на поле, в процессе работы. На тренировках Каррера постоянно подсказывает, как правильно располагаться на газоне, контролировать мяч. Для него не существует мелочей. Неточный удар в двусторонке — и тот имеет значение.

Самое популярное слово в лексиконе Массимо – браво! Тренер не скупится на похвалу, когда игрок её заслуживает – голом, удачной передачей или подкатом. Такая моральная поддержка вдохновляет. «Браво, Мельга» постоянно звучит. Но он не только меня – каждого игрока таким образом мотивирует.

Как бы ни мы ни играли, хорошо или плохо, тренер не срывается на крик. Непродуктивному ору предпочитает нормальный, конструктивный разговор. От него больше толку. Вне зависимости от результата Каррера старается сохранять спокойствие. Понятно, что он нервничает, переживает за результат, но пытается не подавать виду. Игрокам важно видеть, чувствовать уверенность тренера», — сказал Мельгарехо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Лоренсо Мельгарехо читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Мельгарехо: я был близок к переходу в «Ливерпуль», но в итоге уехал в Россию
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Лоренсо Мельгарехо Массимо Каррера
Новости. Футбол
7 июля 2017, пятница
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