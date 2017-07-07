Полузащитник «Халл Сити» Мейлер: Слуцкий впечатлил всех в команде

Полузащитник «Халл Сити» Дэвид Мейлер рассказал, как ему работается под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого.
«Тренировки действительно хорошие, готовимся к новому сезону. В предыдущие годы, возможно, подготовка не длилась до трёх недель, но мы привыкаем.
Слуцкий впечатлил меня, впечатлил всех в команде. Я, вероятно, могу говорить от имени всех одноклубников. Все с нетерпением ждём возможности поработать с ним в новом сезоне.
Что касается моей физической формы, надеюсь на сто процентов подойти готовым к матчу первого тура с «Астон Виллой». Будет сложно, но я верю. Хирург в восторге, так что, вероятно, мне осталось 3-4 недели. Пока работаю в спортзале», — цитирует Мейлера пресс-служба «Халл Сити».
Первый матч в Чемпионшипе «Халл Сити» проведёт 5 августа.