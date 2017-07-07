«Милан» сделал седьмое приобретение в нынешнее трансферное окно

Состав «Милана» пополнил защитник «Аталанты» Андреа Конти. Это седьмое приобретение россонери в нынешнее трансферное окно, ранее состав команды пополнили Андре Силва, Хакан Чалханоглу, Матео Мусаккио, Рикардо Родригес, Франк Кесси и Фабио Борини.
23-летний футболист Конти подписал с «Миланом» контракт до 30 июня 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне Серии А Конти принял участие в 33 матчах, забил 8 голов, сделал 5 голевых пасов и получил 12 жёлтых карточек.
Фото: acmilan.com