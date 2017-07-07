«Амкар» объявил о переходе Йовичича в «Црвену Звезду»

Руководители «Амкара» и белградского клуба «Црвена Звезда» договорились о трансфере 24-летнего полузащитника Бранко Йовичича, который провёл в составе пермской команды три сезона, сыграл 58 матчей в РФПЛ и забил три гола. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
«Црвена Звезда» в лице генерального директора клуба Звездана Терзича проявила огромную заинтересованность в приобретении Йовичича, мы общались с ним по поводу этого трансфера в ежедневном режиме в течение всего последнего месяца. В итоге состоялась более чем выгодная для «Амкара» сделка, позволившая получить серьёзные деньги за футболиста, который при желании мог бы через полгода уехать из Перми в статусе свободного агента.
Бранко Йовичич, с которым очень плодотворно поработали Гаджи Муслимович и его помощники, заметно прибавил в «Амкаре», одноклубники относились к нему с большой теплотой и симпатией, и нам жаль расставаться, но это тот трансфер, от которого должны выиграть все стороны. Йовичич в каждом матче отдавал «Амкару» всё, что мог, но для Бранко переход в «Црвена Звезду» — это просто трансфер мечты: он получил предложение от одного из самых популярных клубов своей страны, за который вдобавок болел с самого детства. Надеюсь, сотрудничество Бранко Йовичича с «Црвеной Звездой» окажется успешным, и он поможет своей новой команде решить все поставленные перед ней задачи», — рассказал исполнительный директор клуба Денис Маслов.
Ранее сообщалось, что Йовичич подпишет с «Црвеной Звездой» трёхлетний контракт.