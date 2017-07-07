Джанаев присоединился к «Рубину» на сборе в Австрии

Бывший голкипер «Ростова» Сослан Джанаев в настоящее время сейчас в составе «Рубина» на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Соответствующую фотографию в социальной сети разместил вратарь казанского клуба Сергей Рыжиков.
Официально о трансфере Джанаева в «Рубин» на данный момент не сообщалось. 9 июня «Ростов» сообщил об уходе Джанаева из ростовского клуба. 30-летний футболист выступал за «Ростов» с 2014 года. Всего на его счету 54 матча и 48 пропущенных голов.
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«Ростов» объявил об уходе Джанаева