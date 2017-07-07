Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов выиграл две золотые медали Всемирных медицинских игр, которые проходили в Марселе (Франция).
В 38-х по счёту ежегодных соревнованиях приняли участие спортсмены более чем из 30 стран, включая двух россиянин. Безуглов стал первым на дистанции 800 и 1500 метров, взял серебро в беге на 400 метров, а также выиграл бронзу на трёхкилометровой дистанции и в толкании ядра.
Редакция «Чемпионата» поздравляет российского специалиста с успешным выступлением.
Врач сборной России Безуглов выиграл два золота на Всемирных медицинских играх
Безуглов: в футболе системы махинаций с допингом не было. Я гарантирую
Что такое подозрительные пробы, сколько раз проверяли игроков, где Макларен берёт цифры – рассказывает врач сборной России Эдуард Безуглов.