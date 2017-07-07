«ПСЖ» объявил о переходе из «Реала Сосьедад» защитника Берчиче

«ПСЖ» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника «Реала Сосьедад» Юри Берчиче. Контракт с 27-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2021 года, детали сделки не разглашаются.
«Для меня будет честью носить футболку одного из самых уважаемых и больших клубов Европы. Уверен, что найду здесь идеальные условия для своего развития. Хочу двигаться вперёд и завоёвывать титулы», — сказал Берчиче.
В минувшем сезоне защитник провёл 35 матчей в чемпионате Испании и забил три гола. Берчиче воспитывался в академиях «Атлетика» и «Тоттенхэм Хотспур».
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