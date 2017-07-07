Самедову предоставили отдых перед матчем «Спартака» со «Славен Белупо»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов точно пропустит контрольную игру со «Славен Белупо», а его партнёр по команде хавбек Денис Глушаков — с высокой степенью вероятности. Первый не вошёл в заявку, а второй определён в запас, но на поле вряд ли появится. Как выяснил спецкор «Чемпионата» Олег Лысенко, с обоими игроками всё в порядке. Тренерский штаб красно-белых предоставил отдых участникам Кубка конфедераций–2017.
Встреча «Спартак» — «Славен Белупо» начнётся в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Глушаков с высокой степенью вероятности пропустит контрольный матч «Спартака» со «Славен Белупо»