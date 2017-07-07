В Интернете интерес к Кубку конфедераций—2017 был слабее, чем к Евро-2016

Интерес к Кубку конфедераций был слабее, чем к прошлогоднему чемпионату Европы. Об этом говорят запросы в поисковике «Яндекс». Медианное количество запросов про КК-2017 было меньше на 22%: 581 тыс. в день про турнир в России и 741 тыс. про Евро-2016.
Пик поискового интереса к Кубку конфедераций (около 800 тыс. запросов за сутки) пришёлся на 21 июня — день матча сборной России с Португалией (0:1).
Чаще всего в запросах про Кубок конфедераций пользователи интересовались расписанием, турнирной таблицей, искали билеты и трансляции. Из команд, не считая России, больше всего спрашивали про Португалию и Мексику — во многом потому, что они играли с российской сборной. Следом по популярности идут Германия и Чили. Новая Зеландия, Австралия и Камерун замыкают список команд по интересу пользователей.