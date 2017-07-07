6-летний болельщик «Сандерленда» Брэдли Лоури умер от рака

Сегодня, 7 июля, 6-летний болельщик «Сандерленда» Брэдли Лоури ушёл из жизни после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщила мать мальчика Джемма, пишет The Guardian.
Лоури стал известен после того, как в минувшем сезоне многие футболисты и клубы английской Премьер-лиги оказали ему моральную помощь. Брэдли подружился с экс-нападающим «Сандерленда» Джермейном Дефо и в марте этого года вышел с ним на поле перед матчем сборной Англии в отборочном турнире ЧМ-2018. В начале этой недели Дефо посетил мальчика в больнице и попрощался с ним.
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Дефо не смог сдержать слёз, отвечая на вопрос о 6-летнем Лоури, болеющем раком