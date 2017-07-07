Муминов: в «Краснодаре» знают о желании Смолова

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, ведущей дела форварда «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова, прокомментировал информацию о возможном переходе 27-летнего игрока в другой клуб.
«Смолов готовится к сезону в составе «Краснодара», здесь он провёл два хороших сезона, дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Любое решение будет принимать «Краснодар», они знают о его желании. В любом случае Смолов будет уважать футбол и свой контракт», — заявил Муминов.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Смолов отказался от перехода в «Зенит». Фёдор хочет продолжить карьеру в другом клубе и попросит владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его. Предметный интерес к нападающему при этом проявляет «Спартак». 6 июля нападающий присоединился к «Краснодару» на предсезонном сборе в Австрии.