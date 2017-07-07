Экс-нападающий «Арсенала» Саного стал игроком «Тулузы»

Бывший нападающий «Арсенала» Яя Саного стал игроком «Тулузы». 24-летний футболист подписал с французским клубом контракт сроком до июня 2020 года.
Саного является воспитанником «Осера», в 2013 году он перешёл в «Арсенал». За «канониров» французский форвард провёл в общей сложности лишь 20 матчей и забил один гол. «Арсенал» отдавал его в аренду «Аяксу», «Кристал Пэлас» и «Чарльтон Атлетик».
Контракт Саного с лондонским клубом истёк в июне этого года, и руководство решило не продлевать сотрудничество.