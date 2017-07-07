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33-летний Уолтерс, проведший семь сезонов в «Сток Сити», перешёл в «Бёрнли»

7 июля 2017, пятница. 19:39. Футбол

«Бёрнли» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Сток Сити» нападающего Джонатана Уолтерса. Ирландский футболист подписал с новым клубом контракт сроком на два года, детали сделки не разглашаются.

33-летний Уолтерс провёл в «Сток Сити» семь минувших сезонов. На счету форварда 271 матч и 62 гола в составе «гончаров». Уолтерс прибудет в расположение «Бёрнли» в понедельник, 10 июля. «Бордовые» проведут летний сбор в родной для Джонатана Ирландии.

Фотографию Уолтерса можно посмотреть в «Твиттере».

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Источник: ФК "Бёрнли" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
7 июля 2017, пятница
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