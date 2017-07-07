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Сёмин: в Лиге Европы у «Локомотива» будет задача выйти из группы и пройти дальше

7 июля 2017, пятница. 19:56. Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о задаче, которая будет стоять перед «железнодорожниками» в Лиге Европы—2017/18. Московская команда обеспечила себе участие в групповом этапе еврокубка благодаря победе в Кубке России.

«Ну как попадать в Лигу Европу и не ставить задачу пройти как можно дальше? Конечно, будет задача выйти из группы, пройти дальше. Но многое будет зависеть от того, как мы укрепимся. Команда полностью не укомплектована, но ещё есть время», — сказал Сёмин в эфире программы «Все на матч».

Сёмин: на сегодняшний день оборона — самая слабая позиция «Локомотива»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Юрий Сёмин
Новости. Футбол
7 июля 2017, пятница
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