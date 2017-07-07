Геркус: в РФПЛ «Локомотив» ждёт места не ниже пятого, а в ЛЕ хотим играть весной

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о целях, которые стоят перед клубом в грядущем сезоне.
«В чемпионате ждём место не ниже пятого. Рассчитываем быть в числе лучших. В Лиге Европы хотим играть весной, то есть преодолеть групповой этап. В Кубке России задача привычная — выступать как можно успешнее, это наш любимый турнир», — сказал Геркус в эфире программы «Все на матч».
В прошлом сезоне «Локомотив» занял восьмое место в российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок России, благодаря чему пробился в групповой этап Лиги Европы.
Сёмин: в Лиге Европы у «Локомотива» будет задача выйти из группы и пройти дальше