Гамула: российский футбол – самый лучший, не поменяю его на АПЛ или ещё что-то

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула побывал в гостях у «Чемпионата» и, отвечая на вопросы читателей, поделился своим мнением о российском футболе.
«Продолжить фразу «Российский футбол – это…»? Это интересно, весело. Со своими проблемами, задачами, неурядицами, нерешёнными моментами. С моментами кто за и против, всё время качание. Но всё равно российский футбол – лучший. Он самый-самый. Никогда не поменяю его на чемпионат Англии или ещё что-то. Когда у меня спрашивают, какой чемпионат нравится, говорю, что российский, вот и всё», — сказал Гамула.
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