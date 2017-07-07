Конте недоволен срывом трансфера Лукаку в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сильно недоволен срывом трансфера форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку в лондонский клуб. Об этом пишет репортёр Sky Sports Каве Солхекол.
По информации журналиста, итальянский специалист не готов просто так смириться, если Лукаку перейдёт в стан прямого соперника «Челси» в АПЛ — «Манчестер Юнайтед».
Ранее авторитетное британское издание BBC Sport сообщило, что «Эвертон» согласился продать Лукаку в «Манчестер Юнайтед» за £ 75 млн ((около € 85,4 млн). «Челси» вёл трансфер бельгийца на протяжении всего лета, но в итоге игрок, скорее всего, окажется в «МЮ».