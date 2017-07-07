Спаллетти заступился за Раноккию во время тренировки «Интера»

Новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заступился за защитника нерадзурри Андреа Раноккию во время тренировки.
Во время сегодняшнего занятия болельщик, находившийся на трибуне, крикнул Раноккии: «Ты должен уйти!»
Спаллетти, услышав это, подошёл к болельщику и ответил: «Нет, ты — тот, кто должен уйти», сообщает Football Italia.
Другие болельщики, наблюдавшие за тренировкой, начали аплодировать главному тренеру, а несдержанный поклонник принёс извинения.
29-летний Раноккия вторую половину прошлого сезона провёл на правах аренды в английском «Халл Сити».
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