Шишкин: видно, что у Смолова есть стержень, который очень тяжело сломить

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин поделился мнением о главной звезде команды Фёдоре Смолове.
«Я с Федей пересекался и раньше, например в молодёжной сборной. Могу сказать, что за эти годы он сильно прибавил. Своими забитыми мячами и лидерскими качествами он всё доказал. Он отличный человек и партнёр на поле — настоящий профессионал. Можно вспомнить неудачный кубковый матч против «Урала» — Федя тогда не забил послематчевый пенальти. В следующем матче со «Спартаком» он не испугался, уверенно подошёл к точке и забил. Такие моменты ему как нападающему очень нужны. Видно, что у него есть стержень, который очень тяжело сломить», — сказал Шишкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.