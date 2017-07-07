В ЮАР клуб вышел в элиту, купив и перевезя в свой город победителя 2-й лиги

Южноафриканский клуб «Амазулу» необычным образом пробился из второго по силе дивизиона в высшую лигу страны, информирует интернет-портал Goal.
По итогам прошлого сезона «Амазулу» финишировал на пятом месте в турнирной таблице второй лиги. Владельцы клуба приобрели команду «Танда Ройал Зулу», вышедшую в первый дивизион ЮАР с первого места, перевезли её в свой город и переименовали. При этом не уточняется, что будет с местами, которые освободились во второй лиге. Также неизвестно, как будет формироваться состав нового «Амазулу».
В матче второго дивизиона ЮАР игрок забил с центра поля, соблюдая фэйр-плей